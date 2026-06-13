На фронті відбулося майже 180 боїв з початку доби – Генштаб ЗСУ

Від початку доби 13 червня на фронті відбулося 179 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Противник завдав 65 авіаційних ударів, скинувши 196 керованих авіаційних бомб. Крім того, загарбники залучили для ураження 6438 дронів-камікадзе та здійснили 2154 обстріли позицій наших військ та населених пунктів», – ідеться у вечірньому зведенні.

Майже пів сотні боїв зафіксовані лише на двох напрямках – Покровському на Донеччині та Гуляйпільському на Запоріжжі.

«На Покровському напрямку ворог здійснив 27 атак. Окупанти намагалися просунутися в районах Василівки, Родинського, Шевченка, Новопідгородного, Котлиного, Удачного, Новопавлівки та в напрямку Гришиного, Нового Шахового, Кучерового Яру, Сергіївки. Чотири боєзіткнення тривають.

Відбулося 22 бойові зіткнення на Гуляйпільському напрямку в районах населених пунктів Рибне, Оленокостянтинівка, Гуляйпільське, Тернувате, Залізничне, Верхня Терса, Чарівне та в напрямку Добропілля, Воздвижівки. Одне боєзіткнення триває», – вказано в повідомленні.

Багато боїв відбулося на інших напрямках на Донечині.

«На Лиманському напрямку українські воїни відбили 11 спроб загарбників просунутися біля населених пунктів Новий Мир, Дробишеве, Лиман, Діброва, Торське, Озерне та в напрямку Шийківки, ще два боєзіткнення тривають.

Сили оборони успішно зупинили 10 спроб загарбників просунутись вперед на Слов’янському напрямку поблизу Закітного та у бік населених пунктів Крива Лука, Рай-Олександрівка. Одне боєзіткнення триває.

На Костянтинівському напрямку дев'ять атак відбили наші захисники поблизу населених пунктів Іванопілля, Іллінівка, Плещіївка та в напрямку Костянтинівки, ще дві атаки тривають», – додають українські військові.

Бої також тривали на Північно-Слобожанському та Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Олександрівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках.

За даними проєкту DeepState, травень став першим місяцем із осені 2023 року, коли місячний приріст окупованих територій для армії РФ став від’ємним – агресор втратив більше, ніж захопив.

Цю тенденцію фіксує й американський Інститут вивчення війни (ISW): за їхніми підрахунками, за пів року інтенсивних штурмів (з грудня 2025-го по травень 2026 року) російські війська змогли просунутися на площі трохи більше як 40 квадратних кілометрів. Українським силам вдалося суттєво зупинити російський наступ весняно-літньої кампанії 2026 року, пишуть аналітики.

На цьому тлі, як пише проєкт Радіо Свобода Донбас Реалії, в червні різко загострилася ситуація в Костянтинівці. Мапа проєкту DeepState демонструє, що з середини травня за місяць російська армія впритул підійшла до міста («червона зона»), а її солдати почали регулярно фіксуватися чи не в усіх районах міста («сіра зона»). «Я хотів би помилитися, але, схоже, протягом червня-липня Костянтинівку Україна втратить...», – констатував 8 червня оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець.



