Росія втратила за добу понад 1100 військових і більш як пів сотні артсистем – Генштаб ЗСУ

Російська армія втратила близько 1130 військових протягом попередньої доби, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 14 липня.

За оцінкою командування, загальні втрати Росії за час повномасштабної війни сягнули 1 035 060 людей особового складу.

Генштаб також оновив дані про втрати російської техніки:

танків – 11 019 (+3 одиниці за минулу добу)

бойових броньованих машин – 22 987 (+4)

артилерійських систем – 30 294 (+51)

РСЗВ – 1438

засобів ППО – 1194

літаків – 421

гелікоптерів – 340

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 45 635 (+124)

крилатих ракет – 3491

кораблів/катерів – 28

підводних човнів – 1

автомобільної техніки та автоцистерн – 55 025 (+102)

спеціальної техніки – 3932 (+3)

На початку липня російське видання Meduza повідомило, що Федеральна служба державної статистики Росії (Росстат) припинила звітувати про кількість смертей у Росії. Американський Інститут дослідження війни, аналізуючи цю новину, припустив, що цей крок є частиною зусиль Кремля із приховання втрат Росії від війни в Україні.

Раніше ISW оцінював, що Росстат приховує дані про населення, намагаючись приховати демографічні проблеми Росії, а виключення демографічних даних у звітах Росстату, ймовірно, також має на меті приховати високі показники втрат особового складу російських військових.



