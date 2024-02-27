ISW: начальник російського Генштабу побував на командному пункті в Запорізькій області

Начальник російського Генерального штабу генерал армії Валерій Герасимов цього тижня відвідав командний пункт 58-ї загальновійськової армії, відзначає американський Інститут вивчення війни (ISW) 27 лютого.

Аналітики вивчили кадри, на яких Герасимов заслуховує доповіді про оперативну ситуацію та вручає медалі російським військовослужбовцям.

«Зараз 58-ма армія веде наступальні дії на заході Запорізької області, тому з відео вбачається, що Герасимов побував на командному пункті десь на Запорізькому напрямку. Міністерство оборони Росії опублікувало кадри, на яких показано, як Герасимов нагороджує російських солдатів після взяття Авдіївки 21 лютого, що стало першою публічною появою Герасимова під час виконання своїх командних обовʼязків з 29 грудня. Герасимов звільнив колишнього командувача 58-ї армії генерал-майора Івана Попова в липні 2023 року після повідомлень про те, що Попов обійшов командування Герасимова і напряму звернувся до Кремля, щоб поскаржитися на відмову Герасимова відвести війська 58-ї армії з лінії фронту для відпочинку та відновлення під час українського контрнаступу літа 2023 року в Запорізькій області», – нагадують експерти ISW.

Вони припускають, що метою приїзду Герасимова було «відновити свої відносини з командирами та військовослужбовцями нижчого рівня 58-ї армії після звільнення Попова та критики, яку це викликало щодо Герасимова».

За даними українського Генштабу, російські військові впродовж останніх днів атакують у районах на Запоріжжі, де Збройні сили України влітку проводили контрнаступ. Зокрема, є повідомлення про бойові зіткнення надходять із району села Роботине.