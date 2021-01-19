Голова ЦРУ йде у відставку

Голова Центрального розвідувального управління США Джина Гаспел іде у відставку.

«Очолювати цю видатну організацію – це була найбільша честь мого життя», – йдеться в заяві Гаспел.

Гаспел стала першою жінкою-головою ЦРУ в травні 2018 року. Вона заявила про свою відставку за день до інавгурації нового президента США Джо Байдена.

Новообраний президент має намір призначити директором Центрального розвідувального управління Вільяма Бернза – колишнього заступника держсекретаря США і посла в Москві