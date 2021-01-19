Доступність посилання

Sister Sites
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
20 січня 2021, Київ 00:06
Новини | Міжнародні

Голова ЦРУ йде у відставку

Гаспел стала першою жінкою-головою ЦРУ в травні 2018 року

Голова Центрального розвідувального управління США Джина Гаспел іде у відставку.

«Очолювати цю видатну організацію – це була найбільша честь мого життя», – йдеться в заяві Гаспел.

Гаспел стала першою жінкою-головою ЦРУ в травні 2018 року. Вона заявила про свою відставку за день до інавгурації нового президента США Джо Байдена.

Новообраний президент має намір призначити директором Центрального розвідувального управління Вільяма Бернза – колишнього заступника держсекретаря США і посла в Москві

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG