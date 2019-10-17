НАБУ перевіряє інформацію щодо затримання Гладковського

У Національному антикорупційному бюро України повідомили, що перевіряють інформацію про затримання своїми співробітниками ексзаступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського.

«Ми бачили цю інформацію, з’ясовуємо оперативно. Сподіваємося, що найближчим часом надамо деталі», – повідомили Радіо Свобода в пресслужбі НАБУ.

Інших деталей у відомстві не надали.

Раніше сьогодні у соцмережах ексдепутат Сергій Лещенко повідомив, що Олег Гладковський в четвер вдень намагався вилетіти з України, але його не випустили. Пізніше, за словами Лещенка, його затримали співробітники НАБУ у ресторані на Бориспільській трасі.

На початку березня тоді чинний президент України Петро Порошенко заявив, що звільнив Олега Гладковського з посади першого заступника секретаря РНБО.

Це сталося після того, як у лютому і березні журналісти Bihus.info опублікували кілька частин розслідування «Друзі президента крадуть на оборонці (секретні переписки)» про суми «відкатів» і схеми розкрадання мільйонів в оборонній сфері.

За даними журналістів, безпосереднім учасником цих схем був син колишнього заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського Ігор, а також сам Олег Гладковський і представники «Укроборонпрому».

Незабаром після оприлюднення розслідування були затримані кілька чинних і колишніх посадовців ДП «Спецтехноекспорт», що входить до складу «Укроборонпром». Їх вважають причетними до розтрати коштів держпідприємства оборонної галузі на суму 55,5 мільйонів гривень.

Олег Гладковський та його син відкидають звинувачення.