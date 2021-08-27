Уряд призначив очільника Державного космічного агентства

На засіданні уряду 26 серпня керівником Державного космічного агентства призначили Володимира Тафтая, першим його заступником став Володимир Беня. Про це повідомили у Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості.

«Тафтай з березня 2021 року очолює ДКАУ, відповідне рішення Кабінет Міністрів України ухвалив у лютому 2021 року. З ним було укладено контракт про проходження державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19. Посадовець має відповідний досвід. Так з 2019 року Володимир Тафтай працював у Міністерстві економіки начальником управління координації космічної діяльності департаменту стратегічного розвитку сектору оборони та безпеки. Пізніше обіймав посаду віцепрезидента з корпоративного управління ДП «Антонов»», – розповіли у міністерстві.

Також Тафтай працював на «Південмаші» у 2005-2009 роках, та в бразильсько-українській компанії «Алкантара Циклон-Спейс».