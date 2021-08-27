Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Політика

Уряд призначив очільника Державного космічного агентства

Володимир Тафтай призначений главою Державного космічного агентства

На засіданні уряду 26 серпня керівником Державного космічного агентства призначили Володимира Тафтая, першим його заступником став Володимир Беня. Про це повідомили у Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості.

«Тафтай з березня 2021 року очолює ДКАУ, відповідне рішення Кабінет Міністрів України ухвалив у лютому 2021 року. З ним було укладено контракт про проходження державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19. Посадовець має відповідний досвід. Так з 2019 року Володимир Тафтай працював у Міністерстві економіки начальником управління координації космічної діяльності департаменту стратегічного розвитку сектору оборони та безпеки. Пізніше обіймав посаду віцепрезидента з корпоративного управління ДП «Антонов»», – розповіли у міністерстві.

Також Тафтай працював на «Південмаші» у 2005-2009 роках, та в бразильсько-українській компанії «Алкантара Циклон-Спейс».

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG