ГПУ хоче притягти до відповідальності російського слідчого у справі Карпюка

Генеральна прокуратура України повідомляє, що склала повідомлення про підозру російському слідчому за фактом незаконного притягнення до кримінальної відповідальності Миколи Карпюка, засудженого в Чечні до 22,5 років за звинуваченням в участі у Першій чеченській війні.

За повідомленням, йдеться про старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Слідчого комітету Росії по Північно-Кавказькому федеральному округу.

Імені в ГПУ не називають, ідентифікуючи його як громадянин Росії К.

«Відповідно до зібраної доказової бази, вказана особа,… діючи умисно, за відсутності у матеріалах кримінальної справи №68144 об’єктивних доказів причетності громадянина України М. Карпюка до скоєння злочинів, які розслідуються у справі, усвідомлюючи, що ця особа не має відношення до їх скоєння, маючи умисел на притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності, незаконно притягнув М. Карпюка до кримінальної відповідальності, … штучно створивши докази його вини в інкримінованих злочинах», – йдеться в повідомленні ГПУ, оприлюдненому 31 липня.

Читайте також: Війна і санкції. Європарламент закликав Росію звільнити українських політв’язнів

У прокуратурі додали, що готують запит про міжнародну правову допомогу до компетентних органів Росії щодо повідомлення вказаній особі про підозру і проведення із нею «низки процесуальних дій».

«Досудове розслідування у вказаному провадженні триває, встановлюються інші особи, причетні до незаконного притягнення М. Карпюка до кримінальної відповідальності», – йдеться в повідомленні.

У травні 2016 року суд у російській республіці Чечні засудив українця Миколу Карпюка до 22,5 років за звинуваченням в участі у Першій чеченській війні. Він провину заперечує і заявляє, що ніколи не був у Чечні.

Бранець каже, що був захоплений російськими силовиками незаконно, а свідчення і признання були отримані російським слідством під тортурами. Правозахисний центр «Меморіал» у Росії визнав Карпюка політв’язнем.

За даними МЗС України, станом на початок цього року Росія незаконно утримувала понад 70 українців. До цього числа не входять 24 українські моряки, захоплені Росією біля Керченської протоки наприкінці листопада 2018 року.