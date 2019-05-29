Депутат Грановський припинив членство в БПП

Народний депутат Олександр Грановський повідомив про припинення свого членства в партії «Блок Петра Порошенка».

«Два дні тому припинив членство в партії «Блок Петра Порошенка». Це рішення, як і всі інші, абсолютно свідоме. Станом на цю хвилину, я не планую ставати частиною нового парламентського списку партії «Європейська солідарність» або ж користуватися партійної підтримкою цієї сили в якості самовисуванця», – написав Грановський на сторінці у Facebook.

Він закликав «не шукати якийсь складний підтекст в такому рішенні, тому що його немає».

«Не вдаючись в нудні подробиці, рішення про продовження самостійного шляху – органічне і чесне», – додав Грановський.

Депутата Олександра Грановського називали «сірим кардиналом» БПП, куратором від влади у правоохоронній та судовій системах.