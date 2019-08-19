Експрезидентка Литви Даля Ґрібаускайте отримала почесну відзнаку імені Маркіяна Паславського

Експрезидентка Литви Даля Ґрібаускайте нагороджена почесною відзнакою імені народного героя України Маркіяна Паславського – американця українського походження, учасника Революції гідності, бійця добровольчого батальйону «Донбас», який 19 серпня 2014 року загинув під Іловайськом. Про це повідомив Радіо Свобода письменник і громадський діяч Володимир Яворівський, який очолює Міжнародну фундацію імені Маркіяна Паславського.

За його словами, відзнаку вручають здебільшого іноземцям за внесок в «українську справу» – підтримку та (або) оборону України. Колишня президентка Литви отримала її за «видатну роль у долі Української держави».

Відзнаку отримав посол Литви в Україні Марюс Януконіс, який передасть її Ґрібаускайте.

«Нагородженими можуть бути і громадяни України, але іноземного походження, громадяни інших держав, які стали на захист державності і територіальної цілісності України. Цього року ми, крім Ґрібаускайте, відзначили наших співітчизників, добровольців батальйону «Айдар»: Сергія Кононка (посмертно, нагороду отримали мати та сестра героя), Ігоря Козуба та Наталю Фещик – волонтера, адвоката учасників АТО та ООС», – повідомив Яворівський.

Першим нагородженими почесною відзнакою імені Паславського були подружжя Аміни Окуєвої (загинула восени 2017-го року внаслідок замаху під Києвом) та Адама Осмаєва 19 серпня 2017 року.

Виставку пам’яті Маркіяна (Марка) Паславського відкрили 17 серпня цього року у музеї української діаспори у Києві.