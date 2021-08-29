«Етнічний геноцид»: Ґрод про тиск на українців у Росії

Президент Світового конгресу українців Павло Ґрод порівняв політику Росії щодо «небажаних організацій», у тому числі і українських, із «етнічним геноцидом». Про це президент СКУ сказав в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Сильна асиміляція і зазомбування. І вони бачать, що зв’язок з світовим українством їх підсилює бути більш патріотичними. І вони це хочуть зупинити», – вказав Павло Ґрод.

«Ми дуже багато навчилися, ми зрозуміли, що російська розвідка сильно працює, щоб протидіяти світовому українству. Не тільки Україні, але й світовому українству. Ми програли всі судові позови, які ми мали в Росії. Я думаю, що це нікого не дивує. І тепер наступний крок: ми будемо в Євросуді з прав людини це питання виносити. І це спосіб, як ми можемо привернути увагу до ситуації українців у Росії, і що Росія займається серйозними, грубими порушеннями прав людини в Росії, в Криму і на Донбасі», – додав очільник СКУ.

У липні Світовий Конґрес Українців (СКУ) оголосив, що вимушений ухвалити рішення призупинити членство усіх своїх складових організацій, а також провідників СКУ у Російській Федерації, щоб «захистити українську національну меншину у Росії від репресій». «Такий крок став наслідком введення Володимиром Путіним у дію нових драконівських норм, які впроваджують кримінальну відповідальність для російських громадян за зв’язки з так званими «небажаними» організаціями, включно з СКУ», – ішлося в повідомленні організації.

На позачерговому засіданні 10 липня Рада директорів СКУ ухвалила рішення призупинити членство у Світовому Конґресі Українців усіх складових організацій з Російської Федерації, включно з Далекосхідним українським духовним культурно-просвітницьким центром «Просвіта» (місто Владивосток) та Саратовським земляцтвом українців «Поволжя».