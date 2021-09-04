Для зміцнення двосторонніх відносин зі США Зеленському і всьому українському керівництву доведеться виконати своє домашнє завдання щодо боротьби з корупцією та реформ в Україні, додав Валерій Чалий.
Між Зеленським і Байденом не буде «хімії» – експосол у США Чалий
США не здають Україну, але між президентами Джо Байденом і Володимиром Зеленським не буде «хімії». Це стверджував у передачі «Суботнє інтерв’ю» Радіо Свобода посол України у Вашингтоні в 2015–2019 роках Валерій Чалий. На його погляд, Байден і Зеленський – «абсолютно різні люди». Однак Байден показав під час зустрічі із Зеленським, що Вашингтон «не відходить від протидії російській агресії». Національні інтереси США не дозволяють Росії робити все що завгодно в Європі, констатував Чалий. Водночас і Джо Байден, і його радники чудово знають Україну та її проблеми, зазначив дипломат.
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