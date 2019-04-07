Гройсман анонсував прем’єру цього літа української стрічки з Жаном Рено і Василем Вірастюком

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман анонсував вихід у прокат 22 серпня українсько-бельгійсько-французькогої стрічки у жанрі фентезі, створеної за підтримки Держкіно.

Про це політик написав у Facebook. За його словами, фільм називається «Поліна і таємниця кіностудії», на його зйомки уряд виділив 10,8 мільйонів гривень.

«У «Поліні» задіяні українські та європейські актори. Зокрема, зірка французького кіно Жан Рено та український спортсмен Василь Вірастюк», – написав Гройсман.

Режисером фільму є французький кіномитець Оліас Барко. Оригінально «Поліну» знімали французькою, але повністю дублюють українською мовою для прокату.