Зеленський видав указ про громадянство для 9 осіб із «державним інтересом для України» і «за заслуги»

Президент України Володимир Зеленський видав указ про прийняття до громадянства України дев’ятьох людей.

Як йдеться у відповідному указі на сайті Офісу президента, Зеленський постановив прийняти до громадянства тих, чия офіційна приналежність до України «становить державний інтерес для України»: Сергій Алєксєєвич, Станіслав Гібадулін, Сергій Гноєвий, Нугзар Канделакі, Андрій Ковніренко, Нікіта Макєєв, Денис Прохоров.

Крім того, Зеленський постановив прийняти до громадянства також осіб, які мають «визначні заслуги перед Україною», – Олексій Сівохін та Дмитро Фомін.

Раніше в Офісі президента України повідомили, що глава держави Володимир Зеленський виступає з ініціативою надавати друге громадянство етнічним українцям із дружніх до Києва країн. Також Зеленський доручив розробити механізм спрощеного надання українського громадянства людям, які «потерпають від порушення прав і свобод у своїх країнах».