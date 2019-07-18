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18 Липень 2019, Київ 13:47
Новини | Політика

Зеленський видав указ про громадянство для 9 осіб із «державним інтересом для України» і «за заслуги»

Президент України Володимир Зеленський

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Президент України Володимир Зеленський видав указ про прийняття до громадянства України дев’ятьох людей.

Як йдеться у відповідному указі на сайті Офісу президента, Зеленський постановив прийняти до громадянства тих, чия офіційна приналежність до України «становить державний інтерес для України»: Сергій Алєксєєвич, Станіслав Гібадулін, Сергій Гноєвий, Нугзар Канделакі, Андрій Ковніренко, Нікіта Макєєв, Денис Прохоров.

Крім того, Зеленський постановив прийняти до громадянства також осіб, які мають «визначні заслуги перед Україною», – Олексій Сівохін та Дмитро Фомін.

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Раніше в Офісі президента України повідомили, що глава держави Володимир Зеленський виступає з ініціативою надавати друге громадянство етнічним українцям із дружніх до Києва країн. Також Зеленський доручив розробити механізм спрощеного надання українського громадянства людям, які «потерпають від порушення прав і свобод у своїх країнах».

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