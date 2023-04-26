Ґроссі анонсував програму медичної допомоги персоналу на всіх українських АЕС

Директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Маріано Ґроссі провів розмову з президентом України Володимиром Зеленським – про це він заявив 26 квітня.

Розмова відбулася з нагоди 37-ї річниці аварії на Чорнобильській атомній електростанції, зазначив Ґроссі.

За його словами, під час розмови він «анонсував Зеленському програму МАГАТЕ з медичної допомоги персоналу на всіх українських атомних електростанцій».

«Ми продовжимо наші зусилля для захисту Запорізької АЕС», – заявив Ґроссі.

Зеленський наразі не коментував розмову. Раніше він прокоментував роковини аварії на Чорнобильській АЕС, закликавши зробити все, щоб не дозволити Росії «використовувати об’єкти атомної енергетики для шантажу України й цілого світу».

Російські війська захопили Запорізьку АЕС у березні 2022 року, невдовзі після вторгнення в Україну. «Енергоатом» заявляв про тиск російських військових на персонал станції. Також Росія та Україна звинувачували один одного в обстрілі станції.