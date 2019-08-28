Гройсман попрощався: «На плечі нового прем’єра ляже величезна відповідальність»

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман у середу ввечері попрощався з посадою голови уряду, оприлюднивши відповідне звернення.

«Уже зовсім скоро в цей кабінет зайде новий прем’єр, на плечі якого ляже величезна відповідальність – вирішувати, як продовжувати будувати і розвивати країну. Зі свого досвіду розумію, як це непросто – ухвалювати рішення, від яких залежить життя мільйонів людей. Тому хочу побажати своєму наступнику сили, терпіння і удачі. І головне – успіху», – сказав Гройсман на сторінці у Facebook.

На думку Гройсмана, «новий уряд прийматиме країну, яка і стабільна, і розвивається».

«Моє служіння Україні не закінчується сьогодні. Я продовжуватиму дбати про успіх нашої великої держави і братиму на себе ту роль, яка буде потрібна, щоб допомогти Україні реалізувати повною мірою свій потенціал», – сказав Гройсман.

Володимир Гройсман став прем’єр-міністром України 14 квітня 2016 року. Як очікується, вже завтра, на першому засіданні Верховної Ради 9-го скликання розглядатиметься питання про призначення нового голови уряду. Найімовірнішим кандидатом на цю посаду називають нинішнього заступника голови Офісу президента Олексія Гончарука.