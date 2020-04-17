Коронавірус: у Грузії заборонили користуватися приватними автомобілями

У Грузії посилили обмежувальні заходи, запроваджені через епідемію коронавірусу: від полудня 17 квітня в країні заборонено користуватися автомобілями й іншим приватним транспортом.

Заборона діятиме до 21 квітня, заявив речник уряду Іраклій Чіковані.

Обмеження не поширюється на вантажні транспортні засоби й автомобілі для доставки.

Чіковані заявив, що нові заходи запроваджують, щоб пом’якшити «активну стадію поширення вірусу», і через продовження «інтенсивного руху», попри обмеження. Він також спрогнозував значне збільшення кількості випадків COVID-19 у найближчі тижні й повторив заклик уряду до громадян залишатися вдома.

Крім того, з 17 квітня в Грузії набувають чинності ще два обмеження: всі мають носити маски у громадських будівлях, а також зачиняються кладовища.

Речник уряду попередив, що в разі, якщо громадяни Грузії не дотримуватимуться обмежень, влада може вдатися до «повного карантину».

За даними Університету Джонса Гопкінса, у Грузії коронавірусом заразилися 348 людей, три людини померли.

У країні до 10 травня діє надзвичайний стан. Він передбачає комендантську годину з 21:00 до 6:00. Залишаються відчиненими продуктові магазини й аптеки, решта крамниць, а також ресторани, кафе, заправки зачинені.