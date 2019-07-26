У Грузії у зв’язку з протестами затриманий ексміністр оборони

Колишній міністр оборони Грузії та нинішній лідер політичної партії «Переможна Грузія» Іраклій Окруашвілі був затриманий поліцією в столиці країни Тбілісі. Окруашвілі є одним із підозрюваних, яких звинувачують у зв’язку зі спробою штурму парламенту в червні, повідомило міністерство внутрішніх справ 25 липня.

Підозрюваних звинувачують у підбурюванні насильства під час протестів.

Начальник управління кримінальної поліції МВС Мамука Челідзе заявив, що Окруашвілі та інші закликали демонстрантів вдертися до будівлі парламенту. Також, за даними високопосадовця поліції, Окруашвілі брав участь у різних групових актах насильства.

Прокуратура заявляє, що масові акції протесту в Тбілісі в червні були частиною спроби державного перевороту.

Масові протести почалися в Грузії 20 червня на тлі візиту в країну російської делегації, очолюваної депутатом Держдуми Росії Сергієм Гавриловим. Він брав участь в засіданні Міжпарламентської асамблеї православ’я, на час якої зайняв місце голови місцевого парламенту, що обурило опозицію Грузії.

Увечері того ж дня стихійний мітинг на проспекті Руставелі в Тбілісі переріс у сутички з поліцією. Проти мітингувальників застосували сльозогінний газ, гумові кулі, а також водомети. Внаслідок заворушень постраждали 240 людей, у тому числі 80 поліцейських, були затримані близько 300 людей.

Минулого тижня Генпрокуратура Грузії почала кримінальну справу у зв’язку з можливим перевищенням службових повноважень з боку поліцейських при розгоні мітингу перед будівлею парламенту. Пізніше стало відомо, що до закінчення розслідування відсторонили десятьох співробітників правоохоронних органів.

Опозиція проводить щоденні акції протесту перед будівлею парламенту вже два тижні. Мітингувальники вимагають відставки міністра внутрішніх справ Георгій Ґахарії, покладаючи на нього відповідальність за дії поліції під час силового розгону.

Після заворушень у Тбілісі російська влада заборонила авіасполучення з Грузією і почала тиск на грузинський бізнес. Кремль пояснює це турботою про безпеку громадян.