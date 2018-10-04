Грицак: ми добре знаємо, де перебуває той, хто готував убивство полковника Хараберюша

Службі безпеки України відоме місцеперебування того, хто готував убивство полковника СБУ Олександра Хараберюша, заявив голова української спецслужби Василь Грицак.

«Ми добре знаємо де перебуває той, хто готував вбивство нашого побратима – «керівник» «Центру спецоперацій МГБ ДНР» Василь Євдокимов на прізвисько «Ленін». Хай чекає. Або лава підсудних за українським законодавством, або безіменний мавзолей на околицях Донецька, оскільки для росіян він уже відпрацьований матеріал», – зазначив Грицак.

25 вересня Іллічівський районний суд Маріуполя засудив до 12 років позбавлення волі мешканку Донецька Юлію Прасолову, визнавши її винною у вбивстві Хараберюша.

Начальник Головного відділу контррозвідки Донецького управління СБУ загинув 31 березня 2017 року внаслідок вибуху його автомобіля.

У жовтні 2017 року Грицак заявив про затримання в Одесі жінки за підозрою у підриві авто Хараберюша. За його словами, затримана у всьому зізналась.

У червні 2018 року Генеральна прокуратура повідомила, що справу про вбивство передали до суду.