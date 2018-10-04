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04 Жовтень 2018, Київ 20:20
Новини | Події

Грицак: ми добре знаємо, де перебуває той, хто готував убивство полковника Хараберюша

Місце вибуху автомобіля, внаслідок якого загинув начальник Головного відділу контррозвідки Донецького управління СБУ Олександр Хараберюш, Маріуполь, 31 березня 2017 року

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Службі безпеки України відоме місцеперебування того, хто готував убивство полковника СБУ Олександра Хараберюша, заявив голова української спецслужби Василь Грицак.

«Ми добре знаємо де перебуває той, хто готував вбивство нашого побратима – «керівник» «Центру спецоперацій МГБ ДНР» Василь Євдокимов на прізвисько «Ленін». Хай чекає. Або лава підсудних за українським законодавством, або безіменний мавзолей на околицях Донецька, оскільки для росіян він уже відпрацьований матеріал», – зазначив Грицак.

25 вересня Іллічівський районний суд Маріуполя засудив до 12 років позбавлення волі мешканку Донецька Юлію Прасолову, визнавши її винною у вбивстві Хараберюша.

Начальник Головного відділу контррозвідки Донецького управління СБУ загинув 31 березня 2017 року внаслідок вибуху його автомобіля.

У жовтні 2017 року Грицак заявив про затримання в Одесі жінки за підозрою у підриві авто Хараберюша. За його словами, затримана у всьому зізналась.

У червні 2018 року Генеральна прокуратура повідомила, що справу про вбивство передали до суду.

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