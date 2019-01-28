НБУ незначно посилив гривню щодо долара

Національний банк України за підсумками торгів на міжбанківському валютному ринку встановив на 29 січня курс на рівні 27 гривень 79 копійок за долар США. Це на дві копійки менше за курс, встановлений на 28 січня.

Раніше цього місяця голова Національного банку України Яків Смолій заявив, що обсяги міжнародних резервів України сягнули найвищого рівня за останні п’ять років завдяки зміцненню гривні.

За його даними, національна валюта протягом року зміцнилася на 1,4%, що дозволило Нацбанку купувати валюту на міжбанківському ринку.

Читайте також: НБУ повідомляє про зміцнення гривні​

«За рік сальдо наших валютних інтервенцій склало еквівалент 1,4 мільярда доларів США, які були спрямовані до наших резервів. Іншим джерелом стало зовнішнє фінансування: Україна отримала нову програму співпраці з МВФ, яка є фундаментом для подальшого зміцнення макрофінансової стабільності. Завдяки цьому до резервів від міжнародних партнерів – МВФ, Євросоюзу та Світового банку – надійшло 2,4 мільярда доларів США. У підсумку ми маємо найбільший обсяг міжнародних резервів за п’ять років. Це 20,8 мільярда доларів США. Востаннє такі цифри ми бачили восени 2013 року», – розповів Смолій.

Зміцненню гривні, пояснив він, сприяла жорстка монетарна політика, сприятливі ціни на український експорт і високий врожай.

Читайте також: Навіщо Україні гроші МВФ і скільки доведеться повернути​

За висновками голови НБУ, економіка України «показала максимальне зростання за останні сім років». Зокрема реальний валовий внутрішній продукт за підсумками трьох кварталів 2018 року зріс на 3,8%. Смолій очікує, що річний показник складе 3,4%, причому інфляція, додає він, вперше за п’ять років знизилася до 9,8%.

«Це перевищувало нашу інфляційну ціль, яка складала 6%, плюс-мінус 2%. За підсумками року споживча інфляція була вищою, проте в політиці інфляційного таргетування ключовим є не отримання потрібного рівня інфляції в певній точці часу, а забезпечення стійкого тренду цього показника відповідно до інфляційних цілей», – зазначив голова центрального банку.

Відносно стабільна гривня, на думку Смолія, є свідченням довіри українців до здатності НБУ згладжувати надмірні коливання курсу.

Читайте також: У НБУ очікують двох траншів від МВФ у 2019 році​

«Свідчення тому – відсутність значних панічних настроїв на валютному ринку навіть після подій біля Керченської протоки і запровадження воєнного стану. Ми активно висвітлювали ситуацію на валютному ринку і зберігали активну присутність на ньому і таким чином попередили паніку з боку учасників ринку і населення», – заявив він.

На початку 2019 року Світовий банк оприлюднив прогноз, в якому передбачив зростання економіки України на 2,9% протягом року.