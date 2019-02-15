Гривня втратила 35 копійок щодо долара за тиждень

Після кількох тижнів інтенсивного зміцнення гривня втратила близько 35 копійок проти долара США. За підсумками п’ятничних торгів на міжбанківському валютному ринку Національний банк України встановив на 18 лютого курс 27 гривень 25 копійок за одиницю американської валюти.

Ще тиждень тому регулятор оцінював долар у 26 гривень 90 копійок.

Обсяги міжнародних резервів України сягнули найвищого рівня за останні п’ять років завдяки зміцненню гривні – про це заявив голова Національного банку України Яків Смолій у середині січня під час своєї підсумкової доповіді у Верховній Раді.

За його даними, національна валюта протягом року зміцнилася на 1,4%, що дозволило Нацбанку купувати валюту на міжбанківському ринку.

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Зміцненню гривні, пояснив він, сприяла жорстка монетарна політика, сприятливі ціни на український експорт і високий врожай.

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За висновками голови НБУ, економіка України «показала максимальне зростання за останні сім років». Зокрема реальний валовий внутрішній продукт за підсумками трьох кварталів 2018 року зріс на 3,8%. Смолій очікує, що річний показник складе 3,4%, причому інфляція, додає він, вперше за п’ять років знизилася до 9,8%.

Відносно стабільна гривня, на думку Смолія, є свідченням довіри українців до здатності НБУ згладжувати надмірні коливання курсу.

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«Свідчення тому – відсутність значних панічних настроїв на валютному ринку навіть після подій біля Керченської протоки і запровадження воєнного стану. Ми активно висвітлювали ситуацію на валютному ринку і зберігали активну присутність на ньому і таким чином попередили паніку з боку учасників ринку і населення», – заявив він.

На початку 2019 року Світовий банк оприлюднив прогноз, в якому передбачив зростання економіки України на 2,9% протягом року.