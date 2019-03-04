Гуайдо закликав венесуельців вийти на вулиці в день його повернення в країну

Опозиційний лідер Венесуели Хуан Гуайдо закликав жителів країни вийти на вулиці в понеділок 4 березня, коли він планує повернутися до Венесуели після поїздки до держав Латинської Америки, що є союзниками США.

«Я оголошую про своє повернення в країну. Я закликаю жителів Венесуели по всій країні мобілізуватися завтра об 11:00», – написав Гуайдо в Twitter.

Наприкінці січня лідер опозиційних протестів і голова Національної асамблеї (парламенту) Венесуели Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим президентом країни, заявивши, що президент Венесуели Ніколас Мадуро не може виконувати свої обов’язки. Його визнали тимчасовим главою держави близько 50 країн, серед яких більшість країн Латинської Америки, США, Канада, Ізраїль, а також частина країн Євросоюзу.

Ніколас Мадуро прийшов на посаду в 2013 році після смерті Уґо Чавеса. У січні 2019 року відбулася процедура його інавгурації на другий термін. Це сталося через вісім місяців після виборів у травні 2018 року. Те голосування відбувалося за умов бойкоту опозиції та на тлі звинувачень у фальсифікації. США та багато інших країн так і не визнали легітимності обрання Мадуро на другий термін.