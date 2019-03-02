США позбавлять віз 49 соратників Мадуро та членів їхніх сімей – представник Білого дому

США позбавлять американських віз 49 представників режиму президента Венесуели Ніколаса Мадуро і членів їх сімей, включно з низкою великих чинів армії і держбезпеки, заявив в інтерв'ю Fox News спецпосланець адміністрації президента США Дональда Трампа у питаннях Венесуели Елліот Абрамс.

«Я не можу передбачити точно, коли режим Мадуро впаде і він покине Венесуелу. Зовсім не здивуюся, якщо за три дні до цього наші опоненти будуть наполягати, що політика адміністрації провалилася», – сказав Абрамс.

Ніколас Мадуро прийшов на посаду в 2013 році після смерті Уґо Чавеса. У січні 2019 року відбулася процедура його інавгурації на другий термін. Це сталося через вісім місяців після виборів у травні 2018 року. Те голосування відбувалося за умов бойкоту опозиції та на тлі звинувачень у фальсифікації. США та багато інших країн так і не визнали легітимності обрання Мадуро на другий термін.

Наприкінці січня лідер опозиційних протестів і голова Національної асамблеї (парламенту) Венесуели Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим президентом країни, заявивши, що Мадуро не може виконувати свої обов’язки. Його визнали тимчасовим главою держави більшість країн Латинської Америки, США, Канада, Ізраїль, а також частина країн Євросоюзу.