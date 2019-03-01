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01 Березень 2019, Київ 21:18
Новини | Міжнародні

США ввели нові санкції щодо співробітників служби безпеки Венесуели

Ніколас Мадуро не хоче поступатися президентським кріслом

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Сполучені Штати Америки1 березня ввели санкції щодо шести високопосадовців служби безпеки Венесуели, обвинувачених в перешкоджанні доставки гуманітарної допомоги в країну. Міністерство фінансів США заявило, що під санкціями опинилися чиновники Національної гвардії і поліції, пов’язані з президентом Ніколасом Мадуро.

«Ці дії стосуються шести співробітників служби безпеки, що контролюють багато груп, які перешкоджали потраплянню гуманітарної допомоги до Венесуели, тим самим посилюючи гуманітарну кризу, в результаті якої мільйони венесуельців голодують і не мають доступу до медичної допомоги за режиму Мадуро», – повідомили у міністерстві.

Після сутичок на кордоні Венесуели (позаду, за лавами венесуельської поліції) і Колумбії, з якої йде прихильник венесуельської опозиції, фото 23 лютого 2019 року
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Сьогодні Ніколас Мадуро доручив державній нафтовій компанії PDVSA перенести свою штаб-квартиру зі столиці Португалії Лісабона до російської столиці Москви. Віце-президент Венесуели Делсі Родрігес під час візиту до Москви заявила, що цей крок був спрямований на захист венесуельських активів від західних санкцій.

Нові санкції є частиною проведеної адміністрацією США кампанії щодо тиску на Мадуро з метою його відставки і передачі влади лідерові опозиції Хуану Гуайдо.

Вашингтон визнав Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели у лютому і закликав провести в країні нові вибори, оскільки минулорічне переобрання Мадуро назвали нелегітимним.

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