США ввели нові санкції щодо співробітників служби безпеки Венесуели

Сполучені Штати Америки1 березня ввели санкції щодо шести високопосадовців служби безпеки Венесуели, обвинувачених в перешкоджанні доставки гуманітарної допомоги в країну. Міністерство фінансів США заявило, що під санкціями опинилися чиновники Національної гвардії і поліції, пов’язані з президентом Ніколасом Мадуро.

«Ці дії стосуються шести співробітників служби безпеки, що контролюють багато груп, які перешкоджали потраплянню гуманітарної допомоги до Венесуели, тим самим посилюючи гуманітарну кризу, в результаті якої мільйони венесуельців голодують і не мають доступу до медичної допомоги за режиму Мадуро», – повідомили у міністерстві.

Сьогодні Ніколас Мадуро доручив державній нафтовій компанії PDVSA перенести свою штаб-квартиру зі столиці Португалії Лісабона до російської столиці Москви. Віце-президент Венесуели Делсі Родрігес під час візиту до Москви заявила, що цей крок був спрямований на захист венесуельських активів від західних санкцій.

Нові санкції є частиною проведеної адміністрацією США кампанії щодо тиску на Мадуро з метою його відставки і передачі влади лідерові опозиції Хуану Гуайдо.