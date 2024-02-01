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ГУР заперечує, що Арестович виїхав з України на підставі листа цього відомства

Упродовж 2022 року Олексій Арестович озвучував у численних ефірах офіційну позицію української влади щодо російського вторгнення. Він був звільнений з посади позаштатного радника голови Офісу президента в січні 2023 року
Упродовж 2022 року Олексій Арестович озвучував у численних ефірах офіційну позицію української влади щодо російського вторгнення. Він був звільнений з посади позаштатного радника голови Офісу президента в січні 2023 року

Головне управління розвідки Міністерства оборони України заперечує, що колишній позаштатний радник голови Офісу президента Олексій Арестович виїхав з України завдяки листу саме від цього відомства.

«Інформація про перетин кордону та виїзд за межі України особи на ім’я Олексій Арестович 4 вересня 2023 року начебто на підставі листа від ГУР МО України, яку опублікувало NGL.media, не відповідає дійсності. Головне управління розвідки Міністерства оборони України не надавало вказаній особі ані листів, ані будь-яких інших документів для виїзду за кордон», – ідеться в повідомленні.

Раніше 1 лютого журналістський антикорупційний центр NGL.media опублікував із посиланням на джерела в прикордонній службі інформацію, що колишній позаштатний радник голови Офісу президента, Youtube-блогер Олексій Арестович виїхав з України нібито завдяки листу ГУР.

Як зʼясували журналісти, 48-річний офіцер запасу Олексій Арестович виїхав 4 вересня 2023 року до Польщі через пункт пропуску Краківець-Корчова. Відтоді вже майже пʼять місяців Арестович в Україні не був.

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