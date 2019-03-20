У Гаазі оголосять рішення за апеляцією в справі Караджича

Судді ООН у Гаазі 20 березня оголосять рішення за апеляцією у справі колишнього лідера боснійських сербів Радована Караджича на вирок Міжнародного трибуналу щодо колишньої Югославії (МТКЮ).

Представники судового органу ООН – Механізму ООН для міжнародних кримінальних трибуналів (MICT) – вирішать, зокрема, чи слід підтримувати чи скасовувати вирок Караджичу від 2016 рік за звинуваченням у геноциді, злочинах проти людяності і воєнних злочинах.

Вони також вирішать, чи підтримувати 40-річне ув’язнення, визначене попереднім судом, Міжнародним трибуналом з питань колишньої Югославії (МТКЮ), який припинив роботу наприкінці 2017 року.

Міжнародний трибунал щодо колишньої Югославії виніс вирок Караджичу у березні 2016 року, визнавши його винним у геноциді, воєнних злочинах та злочинах про людяності та призначив покарання у 40 років ув’язнення.

Серед 11 пунктів обвинувачення, висунутих лідеру боснійських сербів, два стосувалися геноциду – різанини у Сребрениці, коли у липні 1995 року були убиті майже 8 тисяч хлопчиків і чоловіків – боснійських мусульман, а також облоги Сараєва, що тривала 44 місяці під час Боснійської війни 1992-1995 років.

Усього ж під час війни на Балканах у 1992-1995 роках загинуло понад 100 тисяч людей, а близько 2,2 мільйона змушені були залишити свої будинки.

Після цього юрисдикцію Міжнародного трибуналу щодо колишньої Югославії (МТКЮ) та Міжнародного кримінального трибуналу щодо Руанди (МКТР) продовжує Механізм міжнародних кримінальних трибуналів ООН.

Механізм уповноважений здійснювати судове переслідування осіб, яким винесли вироки Міжнародні трибунали щодо подій у Руанді й колишній Югославії.