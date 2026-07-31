«Хамас» підтвердив заяву Трампа про свою згоду на роззброєння. Ізраїль поки не коментував

«Хамас», ключова частина регіональної мережі союзних Іранові бойових груп, яку Сполучені Штати визнали терористичною організацією, підтвердив, що погодився на угоду, яка передбачає його роззброєння, передачу зброї палестинському керівному комітету і поступове виведення ізраїльських військ із Сектору Гази.

Президент США Дональд Трамп 30 липня оголосив, що створена його адміністрацією Рада миру досягла угоди про «повне роззброєння» «Хамасу» й інших збройних груп у Секторі Гази, назвавши це проривом, який може прокласти шлях до виведення ізраїльських військ і створення нової палестинської адміністрації.

У дописі в Truth Social Трамп заявив, що угода є «критичним кроком до того, щоб Газою нарешті керував новий палестинський уряд», який працюватиме разом із Радою миру. «Це монументальний крок до міцного миру й безпеки», – написав Трамп на своїй платформі Truth Social.

Іран надавав фінансову, оперативну і дипломатичну підтримку «Хамасу», який розглядається як частина його так званої осі опору проти Сполучених Штатів й Ізраїлю. Вашингтон зробив нейтралізацію регіональної мережі проксі-сил Тегерана однією зі своїх цілей під час нинішньої війни з Іраном.

Ізраїль поки що не коментував оголошення щодо угоди, але незадовго до цього ізраїльське політичне джерело повідомило агенції AFP, що запропонована угода не повністю відповідає вимогам Ізраїлю щодо повної демілітаризації Сектору Гази.

Джерело також повідомило, що «питання Гази взагалі не піднімалося» на зустрічі прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу і президента США Дональда Трампа у Вашингтоні цього тижня.

Представники «Хамасу» висловили очікування, що посередники і Рада миру забезпечать виконання Ізраїлем умов угоди.

На брифінгу після заяви Трампа американські чиновники і деякі представники Ради миру заявили, що вони витратили вісім місяців на переговори щодо «детальної дорожньої карти», згідно з якою «Хамас» демонтує свою військову інфраструктуру, відмовиться від контролю над Газою і передасть повноваження новоствореному Національному комітету з управління Газою.

Рада миру, створена Трампом, офіційно заснована в січні, – це міжнародна коаліція лідерів, які прагнуть досягти міцного миру і відбудови в Газі.