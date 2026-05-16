В Ізраїлі повідомили про ліквідацію одного з керівників «Хамасу»

Ізраїль заявив про удар по одному з керівників угруповання «Хамас» (визнане терористичним у ЄС та США) у секторі Гази – Ізз ад-Дін аль-Хаддад, якого в Ізраїлі називають «одним із головних організаторів атаки 7 жовтня 2023 року».

За повідомленням ізраїльської влади, авіаудар завдали 15 травня по району Рімаль у Газі. Унаслідок удару було зруйновано житлову будівлю.

Прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу та міністр оборони Ісраель Кац заявили, що «саме він санкціонував операцію проти аль-Хаддада».

В ізраїльському уряді стверджують, що він очолював військове крило «Хамасу» у Газі після ліквідації Мухаммад Сінвар у травні 2025 року. Також його звинувачують у причетності до викрадення ізраїльських заручників та організації атак на ізраїльських військових.

Офіційного підтвердження загибелі аль-Хаддада наразі немає. Представники «Хамасу» поки не коментували його можливу смерть.

Ізраїльські медіа повідомляють, що новина про удар викликала «позитивну реакцію» серед частини колишніх заручників, які, за їхніми словами, перебували під контролем аль-Хаддада під час полону.

Ситуація на Близькому Сході різко загострилася 7 жовтня 2023 року. Тоді бойовики «Хамасу» здійснили масштабний напад на Ізраїль. Бойовики здійснили масований ракетний обстріл Ізраїлю, вторглися на його територію та вчинили наймасовішу різанину мирного населення в історії сучасної ізраїльської держави, вбивши близько 1200 людей. Бойовики також захопили близько 250 заручників і перевезли їх до Гази. Частину заручників обміняли або звільнили, інші загинули.

Ізраїль відповів оголошенням війни «Хамасу». Під час наземної операції та бомбардувань Сектора Гази близько 170 тисяч людей зазнали поранень (дані міністерства охорони здоров’я, контрольованого «Хамасом»).

У жовтні 2025 року ізраїльська влада та «Хамас» домовилися про припинення вогню згідно з мирним планом, розробленим адміністрацією президента США Дональда Трампа. США, Туреччина, Катар та Єгипет виступили гарантами виконання угод. Під час першого етапу бойовики «Хамасу» повернули всіх живих і загиблих ізраїльських заручників в обмін на звільнення палестинських в’язнів з ізраїльських тюрем.

У середині січня Білий дім оголосив про початок другого етапу плану Трампа щодо припинення бойових дій у Секторі Гази. За цим планом, на другому етапі мають бути створені «Рада миру» та підзвітний їй Національний комітет, які візьмуть на себе управління регіоном доти, доки Палестинська національна адміністрація не буде готова взяти на себе це завдання.



