У ДБР підтвердили отримання заяви Масі Найєма щодо Луценка

В Державному бюро розслідувань на запит Радіо Свобода підтвердили, що отримали заяву від юриста Масі Найєма щодо генерального прокурора Юрія Луценка.

Раніше 27 грудня юрист, брат народного депутата Мустафи Найєма і ветеран бойових дій Масі Найєм повідомив, що подав заяву про кримінальне правопорушення на Луценка.

Йдеться про нібито розголошення деталей досудового розслідування у справі про вбивство активістки і чиновниці Катерини Гандзюк, вчинене працівником прокуратури.

«Розголошення відомостей досудового розслідування може призвести до негативних наслідків для розслідування. Наприклад, публічне оголошення про намір повідомити певним особам про підозру може дати чіткий сигнал таким особам про те, що їм варто здійснити певні дії для уникнення застосування до них відповідних процесуальних дій», – прокоментував своє рішення Найєм.

Генеральний прокурор Юрій Луценко наразі не оприлюднював коментарів з приводу цієї заяви.

Чиновниця Херсонської міської ради, активістка Катерина Гандзюк померла 4 листопада. Це сталося через три місяці після того, як її облили концентрованою сірчаною кислотою 31 липня. За даними медиків, у неї були опіки 40% шкіри і пошкодження очей. Її літаком доставили на лікування до Києва і надали охорону.

У цій справі затримали п’ятьох людей, зокрема й підозрюваного в організації злочину.

4 грудня Луценко заявив, що в справі про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк оголосили підозру раніше судимому громадянину Левіну, який залишив територію України, коли поліція затримала перших підозрюваних.

Після смерті активістки поліція перекваліфікувала її справу на «закінчене вбивство», і кримінальне провадження буде розслідуватися як «умисне вбивство з корисливих мотивів, вчинене з особливою жорстокістю, скоєне на замовлення, вчинене за попередньою змовою групою осіб». Відповідна стаття Кримінального кодексу передбачає за такі дії від 10 років позбавлення волі до довічного ув’язнення.