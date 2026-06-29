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Новини | Суспільство

Ганжа повідомив про загиблих і поранених через удар Росії по Дніпру

Оновлено
Російська атака, Дніпро, 18 червня 2026 року
Російська атака, Дніпро, 18 червня 2026 року

Російська армія атакувала Дніпро, заявив голова області Олександр Ганжа 29 червня.

За його даними, удар понівечив приватне підприємство. Спершу було відомо про сімох поранених, 22-річний чоловік був у важкому стані.

Згодом Ганжа повідомив про загиблих:

«Ранкова атака росіян на Дніпро обірвала життя 4 людей. 10 – дістали поранень».

На місці влучання працюють екстрені служби, додав очільник області.

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Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

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