Через російські атаки за добу є загиблі на Сумщині, Харківщині та Запоріжжі

Російські війська продовжили атакувати прикордонні області України протягом попередньої доби, повідомляє місцева влада.

Зокрема, в Сумській області 19 громад зазнали майже 90 обстрілів. Найбільше ударів зафіксували в Сумському й Шосткинському районах.

«Внаслідок ударів ворога на території Сумщини 2 людей загинуло, 9 людей постраждали від ворожих обстрілів за добу. Також зафіксовано пошкодження приватних будинків, автомобілів та об’єктів цивільної інфраструктури», – заявляє обласна військова адміністрація.

Зокрема, 69-річна жінка померла від поранень в автомобілі швидкої допомоги в Середино-Будській громаді, там же постраждали двоє людей. 77-річний житель Великописарівської громади загинув внаслідок удару російського дрона.

Поранень зазнали жителі Хутір-Михайлівської й Сумської громад. Також по медичну допомогу звернувся 59-річний чоловік, який постраждав через удар КАБа по Ворожбянській громаді 27 червня.





За даними голови Запорізької області Івана Федорова, загальна кількість загиблих внаслідок ударів РФ по обласному центру, Запорізькому й Пологівському районах напередодні зросла до чотирьох людей. Ще 28 людей зазнали поранень.

«Загалом упродовж доби окупанти завдали 973 удари по 45 населених пунктах Запорізької області», – підсумував Федоров.

У Харківській області обстрілів зазнали обласний центр і 24 населених пункти, заявив очільник ОВА Олег Синєгубов. Загинули двоє людей, постраждали 26, в тому числі двоє дітей.

«У с. Задонецьке Зміївської громади загинула 55-річна жінка, постраждали жінки 53 і 32 років, чоловіки 41, 26, 50, 28 років, 16-річний хлопець і 10-річна дівчинка; у с. Губарівка Богодухівської громади постраждали жінки 78, 28, 49, 25, 69 років, чоловіки 31 і 42 років; у с. Кирилівка Старосалтівської громади зазнали поранень 30-, 27- і двоє 43-річних чоловіків», – повідомив Синєгубов.

Також у Харкові, за його даними, постраждали 59-річна жінка і 61-річний чоловік. У Валках загинув 45-річний цивільний, постраждали чоловіки 35 і 55 років. 68-річний житель селища Коротич Пісочинської громади і 50-річний чоловік у Богодухові зазнали гострої реакції на стрес. У Люботинській громаді постраждав 65-річний чоловік.

«Внаслідок вибуху невідомого пристрою на трасі Золочів – Мартинівка постраждали 56-річна жінка і 59-річний чоловік», – додав Синєгубов.

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Голова Херсонщини Олександр Прокудін повідомив про п’ятьох постраждалих протягом доби. За даними голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна, постраждали семеро цивільних – у Дружківці, Слов’янську, Копані та Маяках.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.