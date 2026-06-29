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Новини | Суспільство

Через російські атаки за добу є загиблі на Сумщині, Харківщині та Запоріжжі

Наслідки російських атак на Сумщині, 28 червня 2026 року
Наслідки російських атак на Сумщині, 28 червня 2026 року

Російські війська продовжили атакувати прикордонні області України протягом попередньої доби, повідомляє місцева влада.

Зокрема, в Сумській області 19 громад зазнали майже 90 обстрілів. Найбільше ударів зафіксували в Сумському й Шосткинському районах.

«Внаслідок ударів ворога на території Сумщини 2 людей загинуло, 9 людей постраждали від ворожих обстрілів за добу. Також зафіксовано пошкодження приватних будинків, автомобілів та об’єктів цивільної інфраструктури», – заявляє обласна військова адміністрація.

Зокрема, 69-річна жінка померла від поранень в автомобілі швидкої допомоги в Середино-Будській громаді, там же постраждали двоє людей. 77-річний житель Великописарівської громади загинув внаслідок удару російського дрона.

Поранень зазнали жителі Хутір-Михайлівської й Сумської громад. Також по медичну допомогу звернувся 59-річний чоловік, який постраждав через удар КАБа по Ворожбянській громаді 27 червня.


За даними голови Запорізької області Івана Федорова, загальна кількість загиблих внаслідок ударів РФ по обласному центру, Запорізькому й Пологівському районах напередодні зросла до чотирьох людей. Ще 28 людей зазнали поранень.

«Загалом упродовж доби окупанти завдали 973 удари по 45 населених пунктах Запорізької області», – підсумував Федоров.

У Харківській області обстрілів зазнали обласний центр і 24 населених пункти, заявив очільник ОВА Олег Синєгубов. Загинули двоє людей, постраждали 26, в тому числі двоє дітей.

«У с. Задонецьке Зміївської громади загинула 55-річна жінка, постраждали жінки 53 і 32 років, чоловіки 41, 26, 50, 28 років, 16-річний хлопець і 10-річна дівчинка; у с. Губарівка Богодухівської громади постраждали жінки 78, 28, 49, 25, 69 років, чоловіки 31 і 42 років; у с. Кирилівка Старосалтівської громади зазнали поранень 30-, 27- і двоє 43-річних чоловіків», – повідомив Синєгубов.

Також у Харкові, за його даними, постраждали 59-річна жінка і 61-річний чоловік. У Валках загинув 45-річний цивільний, постраждали чоловіки 35 і 55 років. 68-річний житель селища Коротич Пісочинської громади і 50-річний чоловік у Богодухові зазнали гострої реакції на стрес. У Люботинській громаді постраждав 65-річний чоловік.

«Внаслідок вибуху невідомого пристрою на трасі Золочів – Мартинівка постраждали 56-річна жінка і 59-річний чоловік», – додав Синєгубов.

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Голова Херсонщини Олександр Прокудін повідомив про п’ятьох постраждалих протягом доби. За даними голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна, постраждали семеро цивільних – у Дружківці, Слов’янську, Копані та Маяках.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

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