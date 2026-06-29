Росія атакувала Україну понад сотнею дронів протягом ночі – військові

Російська армія запустила по Україні 108 ударними безпілотниками різних типів протягом ночі, заявило командування Повітряних сил 29 червня.

Дрони запускали з напрямків Брянська, Курська, Міллєрова, Орла, Приморсько-Ахтарська, а також окупованої частини Донеччини та Чауди й Гвардійського в Криму.

«За попередніми даними, станом на 08.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 82 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни», – йдеться в повідомленні.

Військові зафіксували влучання 25 ударних безпілотників на 11 локаціях, а також падіння уламків у чотирьох місцях.





Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.