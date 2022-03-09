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Віцепрезидентка США їде до Польщі, Румунії, говоритиме про агресію Росії

«Зустрічі віцепрезидентки також будуть зосереджені на тому, як Сполучені Штати можуть і надалі підтримувати сусідів України»

Віцепрезидентка США Камала Гарріс 9 березня має прибути до Польщі, де зустрінеться з польськими чиновниками, щоб обговорити вторгнення Росії в Україну і вплив війни на регіон.

Під час своєї поїздки 9 – 11 березня Гарріс також відвідає іншу країну – члена НАТО, Румунію, розташовану на південно-східному фланзі альянсу.

Очікується, що порядок денний віцепрезидентки у Варшаві та Бухаресті буде зосереджено на економічній, безпековій і гуманітарній допомозі Україні, повідомляє Білий дім.

«Зустрічі віцепрезидентки також будуть зосереджені на тому, як Сполучені Штати можуть і надалі підтримувати сусідів України у той час, як вони приймають біженців, які рятуються від насильства, і піклуються про них», – заявив заступник речника віцепрезидентки.

Польща надає допомогу приблизно 1,2 мільйонам біженців.

За останні тижні Сполучені Штати Америки більш ніж удвічі збільшили свою військову присутність у Польщі – до 9000 військовослужбовців.

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