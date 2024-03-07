США: зброярку фільму «Іржа» визнали винною в ненавмисному вбивстві операторки Галини Гатчінс

Суд присяжних в американському штаті Нью-Мексико визнав зброярку фільму «Іржа» Ханну Гутьєррес-Рід винною у ненавмисному вбивстві за її роль у загибелі операторки Галини Гатчінс на знімальному майданчику в 2021 році. Присяжні вважають, що вона була відповідальна за зброю на знімальному майданчику і зарядила бойовим патроном пістолет, з якого вистрілив актор Алек Болдуїн.

Гутьєррес-Рід загрожує до 18 місяців ув’язнення і штраф у п’ять тисяч доларів. Одразу після зачитування вироку 26-річну жінку взяли під варту. Її адвокат повідомив, що Гутьєррес-Рід подасть апеляцію.

Прокурори заявили у суді, що Гутьєррес-Рід ненавмисно принесла бойові патрони на знімальний майданчик, і вони залишалися там принаймні 12 днів до смертельного випадку. Також прокурори апелювали до «постійних порушень безпеки» на знімальному майданчику на зйомках фільму «Іржа».

Адвокати ж наполягали, що остаточно відповідальний за смерть операторки Гатчінс є Болдуїн, який і здійснив постріл.

Ханну Гутьєррес-Рід також звинувачували у підробці доказів, але присяжні визнали її невинною за цим пунктом.

У січні журі присяжних у штаті Нью-Мексико висунуло звинувачення актору Алеку Болдуїну через стрілянину на зйомках фільму «Іржа». Його підозрюють за двома пунктами звинувачення в ненавмисному вбивстві. Канал CNN зазначає, що перший із них у документах суду описується як «необережне застосування вогнепальної зброї». Другий – як «дія, вчинена з повною зневагою або байдужістю до безпеки інших». Актору може загрожувати до 18 місяців в’язниці.

Він не визнав себе винним і постане перед судом у липні.

Попередні звинувачення у ненавмисному вбивстві з Болдуїна зняли в квітні 2023 року. Однак згодом прокуратура повідомила про появу «додаткових фактів». Слідство провело додаткову експертизу пістолета, з якого було застрелено Гатчінс. Вона показала, що він міг вистрілити лише при натисканні на спусковий гачок. Болдуїн раніше стверджував, що не робив цього.

Інцидент, унаслідок якого загинула Галина Гатчінс і був поранений режисер Джоел Соус, стався 21 жовтня 2021 року на знімальному майданчику. Під час зйомок однієї зі сцен фільму Болдуїн стріляв зі зброї, яка мала бути заряджена холостими патронами. Одна з куль влучила у 42-річну Галини Гатчінс. Її доправили гелікоптером до госпіталю Університету Нью-Мексико, де лікарі констатували смерть жінки.

Галина Гатчінс народилася в Україні та виросла «на радянській військовій базі за Полярним колом». У Києві вона закінчила факультет журналістики, після чого працювала як журналістка-розслідувачка на зйомках документальних фільмів у Європі. У 2015 році вона здобула кінематографічну освіту у США і розпочала карʼєру в Голлівуді. У 2019 році журнал Американського товариства кінематографістів включив Гатчінс до числа зірок кіно.