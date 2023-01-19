Актора Болдуїна звинувачують у ненавмисному вбивстві українки Галини Хатчінс

У США прокуратура округу Санта-Фе висуне звинувачення голлівудському актору та продюсеру Алеку Болдуїну в ненавмисному вбивстві української операторки Галини Хатчінс на знімальному майданчику фільму «Іржа», пише The Hollywood Reporter.

Болдуїну та асистентці-зброярці Анні Гуттьєрес-Рід до кінця січня висунуть звинувачення за двома пунктами, уточнює видання з посиланням на окружного прокурора Санта-Фе Мері Кармак-Олтвіс.

У прокуратурі, як зазначає видання The New York Times, наголосили, що Болдуїн був зобовʼязаний забезпечити належну перевірку зброї та боєприпасів і що він не повинен був спрямовувати пістолет на будь-кого.

«Після ретельного вивчення доказів і законів штату Нью-Мексико я дійшла висновку, що є достатньо доказів для порушення кримінальних справ проти Алека Болдуїна та інших членів знімальної групи», – заявила прокурорка.

Таке пізнє рішення про висунення звинувачень (з моменту інциденту минуло 15 місяців) у прокуратурі Санта-Фе пояснили тим, що лише нещодавно отримали остаточний звіт експертів зі стрільби.

Крім Болдуїна та Гуттьєрес-Рід, фігурантом кримінальної справи виступає асистент режисера Девід Голлз, який передав пістолет у руки Болдуїна і запевнив його, що зброя не заряджена. Голлзу висунуть звинувачення у недбалому використанні летальної зброї.

Алек Болдуїн та Анна Гуттьєрес-Рід поки що ніяк не коментували повідомлення прокуратури Санта-Фе.

Інцидент, унаслідок якого загинула Галина Хатчінс і був поранений режисер Джоел Соус, стався 21 жовтня 2021 року на знімальному майданчику. Під час зйомок однієї зі сцен фільму Болдуїн стріляв зі зброї, яка мала бути заряджена холостими патронами. Одна з куль влучила у 42-річну Галини Хатчінс. Її доправили гелікоптером до госпіталю Університету Нью-Мексико, де лікарі констатували смерть жінки.

Галина Хатчінс народилася в Україні та виросла «на радянській військовій базі за Полярним колом». У Києві вона закінчила факультет журналістики, після чого працювала як журналістка-розслідувачка на зйомках документальних фільмів у Європі. У 2015 році вона здобула кінематографічну освіту у США і розпочала карʼєру в Голлівуді. У 2019 році журнал Американського товариства кінематографістів включив Хатчінс до числа зірок кіно.