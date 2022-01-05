Смерть на знімальному майданчику: як просунулося розслідування загибелі українки Галини Хатчінс у США

Усі обставини з'ясували, але... Понад два місяці триває розслідування загибелі українки Галина Хатчінс під час зйомок художнього фільму Rust («Іржа»). Головна кінооператорка-постановниця картини померла внаслідок вогнепального поранення. Постріл здійснив продюсер і виконавець ролі головного героя фільму, голлівудський актор Алек Болдуїн. Як просунулося розслідування?

У жовтні 2021-го під час зйомок трагічно загинула українська кінооператорка-постановниця Галина Хатчінс – її випадково застрелив актор і продюсер Алек Болдуїн. Слідство з'ясувало що на знімальному майданчику були бойові патрони. Минуло уже понад два місяці від дня трагедії, але слідство наразі ще не висунуло офіційних звинувачень. Натомість самі учасники кінокоманди висувають версії та подають позови до суду.

Позови «через халатність»

Першою подала позов сценаристка Меймі Мітчел. Саме вона зателефонувала 911 і розмовляла з поліцією того фатального дня.

Її адвокатка Глорія Алред, стверджує, Меймі Мітчел переживає затяжну депресію. Вона звинувачує в умисному спричиненні їй моральної шкоди трьох членів знімальної групи: зброярку Анну Гутьєррес, яка була відповідальною за стан зброї, асистента режисера Девіда Голлса (David Halls - англ.), який передав пістолет Болдуїну і самого актора Алека Болдуїна, який вистрелив.

«Міс Мітчелл була керівником сценарію понад 40 років у багатьох фільмах і за весь цей час вона жодного разу не бачила, щоб помічник режисера передав пістолет акторові. Це було вперше. Тому що особа, яка згідно з протоколами безпеки зобов’язана мати справу зі зброєю та переконатися, що вона захищена, – це зброяр. Зброяр повинен перевірити всі кулі в усіх камерах, щоб переконатися, що вони порожні. А якщо цього не сталося значить актор Алек Болдуїн повинен був перевірити сам, щоб переконатися, що кулі були небойовими. Виглядає, цього не сталося», – розповіла Глорія Алред, адвокатка Меймі Мітчел.

Другий позов подав українець освітлювач Сергій Свєтной. Він був близьким другом Галини.

«Вона почала падати назад і він тримав її на руках, він розмовляв з нею. Вони обоє з України, вони розділяли любов до своєї країни, і він казав, пам’ятаєш, як ми говорили, ми підемо на «Оскар» разом… він продовжував говорити, щоб підтримувати її життя, але він бачив, як її обличчя біліє, а губи сіріють. Він ніколи не зможе забути», – розповідає Гаррі Дордик, адвокат Сергія Свєтного.

Сергій звинувачує керівництво та працівників у фільму у халатності, яка спричинила йому моральну шкоду.

«Ми подали до суду на всіх, хто, як ми вважаємо, брали участь у прийнятті рішень у цьому фільмі, на людей, які не дбали про безпеку. Зброярка Анна Гутьєррес каже, що вона зарядила 5 куль у цю зброю. Якщо там опинились бойові патрони, вона несе відповідальність. Її робота полягала в безпеці зброї. Алек Болдуїн мав багато повноважень – він був продюсером і брав участь у прийнятті рішень з самого початку фільму, це був його фільм і виробництво, він брав участь у прийнятті рішень, одним з важливих була безпека і вони очевидно зекономили на цьому», – стверджує Гаррі Дордик, адвокат Сергія Свєтного.

Що кажуть відповідачі за позовами?

Адвокати Алека Болдуїна не відповіли на запит «Голос Америки» про коментар.

Щоправда, на початку грудня Алек Болдвін у своєму інтерв'ю каналу ABC, актор запевнив – на спусковий гачок не натискав і наводив револьвер за вказівками самої Галини Хатчінс під час репетиції сцени, звівши великим пальцем курок.

«І я наводжу пістолет, кажу: «Ви бачите ? Ви бачите ? Ви бачите?» І вона каже... і тоді я відпускаю курок пістолета, і пістолет вибухає. Я відпустив курок пістолета, пістолет вистрелив. Клянусь перед богом, якби я відчував свою відповідальність, я наклав би на себе руки. І я не кажу це легковажно», сказав Болдуїн.

Адвокат 24-річної зброярки Анни Гутьєррес сказав «Голос Америки», що зараз не дає коментарів пресі. Раніше в інтерв'ю ABC він заявляв, що зброярка хоч і зарядила пістолет власноруч, але, мовляв, стала жертвою саботажу.

Інший відповідач у позовах – Девід Голлс, асистент режисера, який за свідченнями інших учасників кінокоманди вигукнув, що пістолет не заряджений і передав його акторові. Його адвокатка також не відповіла на наш запит, та раніше в інтерв'ю стверджувала, трагедія не є відповідальністю її клієнта.

«Це не було відповідальністю Девіда. Але Дейв був поруч, коли пістолет вистрілив. Дейв казав мені з першого дня, що це був нещасний випадок, що завжди був чистим нещасним випадком», – стверджує Ліза Торкадо, адвокатка Девіда Голлса.

Прокуратура і ФБР продовжують розслідування у справі смерті Галини Хатчінс. Мері Кармак-Олтвіс, окружний прокурор Нью-Мексико, заявила, що не виключає, що у справі можуть бути винесені кримінальні обвинувачення.