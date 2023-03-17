Гайдай: після зміни погоди буде активація бойових дій, але вона буде з обох боків

Колишній голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в інтерв’ю Радіо Свобода заявив, що після покращення погодних умов буде активація бойових дій, але вона буде з обох боків.



«Я впевнений, що все ж таки активізація бойових дій дійсно буде цією весною. Але трохи пізніше, коли закінчаться ці дощі, коли трохи підсохне земля. Тому що на сьогодні важка техніка все ж таки в’язне у ґрунті, дороги дуже швидко розбиваються. Як тільки все підсохне, а це через пару тижнів, якщо погода сприятиме, тоді буде активізація бойових дій. Але ж вона може бути як з одного боку, так і з іншого. І це так само не треба виключати», – заявив він.



Гайдай також висловив впевненість, що Україна вже накопичила сили і засоби для того, щоб «мати можливість хорошим бойовим угрупованням почати контрнаступ по певних ділянках».



«Коли саме це буде, якими силами та засобами та на якому напрямку, то це нехай вирішує Генштаб, наше командування. Їм краще видно, де і коли починати контрнаступ», – додав він.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов раніше заявляв, що від середини і до кінця весни на фронті відбудуться вирішальні бої. У Пентагоні також вважають, що Україну чекає важка боротьба навесні та влітку.

15 березня президент України Володимир Зеленський звільнив Сергія Гайдая з посади голови Луганської ОВА. Він керував Луганщиною з 2019 року.