«Евакуюємо менше, ніж втрачаємо». Гайдай про евакуацію на Луганщині

На Луганщині сьогодні евакуювали лише двох людей в Білогорівці, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«На жаль, настав час, коли евакуюємо менше, ніж втрачаємо. За 24 травня в нас вже п'ятеро загиблих, в Сєвєродонецьку небезпечно всюди весь день. Тому кожне життя, яке вдалося врятувати від російської смертоносної навали, на вагу золота. Ми боротимемося за кожного жителя області. Допоки залишатиметься можливість евакуювати», – написав він у телеграмі.

Раніше сьогодні Сергій Гайдай повідомив, що через російський обстріл хімічний заводу «Азот» загинули четверо людей, ще одна загинула через отримані поранення в центрі Сєвєродонецька.

За даними Генштабу ЗСУ, російські війська продовжують активні наступальні дії у напрямку Лимана, Сєвєродонецька, Липового та Білогорівки.

Фахівці американського Інституту вивчення війни (ISW) 15 травня заявили, що російське командування, очевидно, відмовилося від планів великомасштабного оточення українського збройного угруповання в Донецькій області і тепер спрямовує основні зусилля на взяття під контроль Луганської області.