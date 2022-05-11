Війська РФ вже зробили непридатними для життя третину будинків у Сєвєродонецьку – місцева влада

Обстріли військами РФ Сєвєродонецька на Луганщині уже зробили непридатними для життя третину будинків у місті, повідомив голова Сєвєродонецької міської ВЦА Олександр Стрюк.

«Відсотків 70 будинків пошкоджені. Десь до 30 відсотків уже не придатні для проживання. Спроби просунутись (з боку армії РФ – ред.) є постійно. За останні дні кількість обстрілів значно збільшилась», – зазначив Стрюк.

10 травня російські війська завдяки черговому обстрілу пошкодили магістральний газопровід у Сєвєродонецьку, і місто залишилося без газопостачання.

Станом на 9 травня найактивніші бої на Луганщині точилися під Рубіжним, Білогорівкою і на трасі Лисичанськ-Бахмут.

Росія, попри численні свідчення, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.