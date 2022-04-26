Дуже багато колаборантів і російських окупантів загинуло – Гайдай про вибух у мерії Кремінної

На Луганщині у захопленій будівлі Кремінської міської ради вибух стався через витік газу, загинули колаборанти та російські окупанти, заявив в етері Радіо Свобода голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай 26 квітня.

«Орки проводили свою нараду, там був так званий «силовий блок», так званий «мер» від «ЛНРії» і інші колаборанти. Дуже багато людей там було у приміщенні. Той підрив він зруйнував майже пів будівлі. Дуже багато колаборантів, зрадників і російських окупантів загинуло не рядових», – сказав Гайдай.

25 квітня радник голови МВС України Антон Геращенко у телеграм-каналі повідомив, що внаслідок вибуху газу в будівлі міської ради ніхто не вижив.

«Одночасно з вибухом газу в будівлі міськради, стався другий вибух побутового газу в районному відділі поліції, де на нараду в цей момент зібралася група колаборантів, які пішли на службу до окупантів», – написав Геращенко.

Гайдай другий вибух не коментував.

У Генштабі ЗСУ 26 квітня повідомили, що на Сєвєродонецькому напрямку російські військові ведуть бойові дії біля Рубіжного, намагаються захопити Попасну, на Авдіївському напрямку намагаються вести наступальні дії, але безуспішно. Також вони робили спроби наступу у напрямку населених пунктів Новомихайлівка та Мар’їнка, без успіху.

За даними британської розвідки, російські війська намагаються просунутися до міст Слов'янськ і Краматорськ з півночі та сходу.