Війська РФ, ймовірно, намагаються оточити українські позиції на сході України – британська розвідка

Війська РФ, ймовірно, намагаються оточити добре укріплені українські позиції на сході України, повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані своєї розвідки

«Повідомляється, що місто Кремінна впало, і повідомляється про важкі бої на південь від Ізюма, коли російські війська намагаються просунутися до міст Слов'янськ і Краматорськ з півночі та сходу», – йдеться в повідомленні.

За даними британської розвідки, українські сили готують оборону в Запоріжжі, очікуючи можливого нападу Росії з півдня.

У Генштабі ЗСУ 26 квітня повідомили, що на Сєвєродонецькому напрямку російські військові ведуть бойові дії біля Рубіжного, на Попаснянському напрямку намагаються захопити Попасну, тривають бої, на Авдіївському напрямку намагаються вести наступальні дії, безуспішно, а на Курахівському напрямку намагалися наступати у напрямку населених пунктів Новомихайлівка та Мар’їнка, без успіху.

22 квітня в Росії заявили про нові плани під час другої фази «спецоперації в Україні» (так у Росії називають повномасштабне вторгнення). Російські військові заявили про намір встановити повний контроль над Донбасом та південною Україною задля забезпечення сухопутного коридору в анексований Крим, отримання виходу до Придністров’я.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого.