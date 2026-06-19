Газ і дрони: прем’єр Болгарії розповів, про що говорив із Зеленським

Прем’єр-міністр Болгарії Румен Радев повідомив, що під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту ЄС у Брюсселі 18 червня вони обговорили поглиблення співпраці в енергетичній сфері та можливе спільне виробництво безпілотників.

Про це він розповів, спілкуючись із журналістами після завершення саміту ЄС 19 червня, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода в Брюсселі.

За словами політика, він мав «дуже плідну зустріч» із президентом України, яка стосувалася можливостей поглиблення співпраці, передусім в енергетиці.

«Болгарія надає чудові можливості завдяки своєму географічному розташуванню, розгалуженій мережі газотранспортних та електромереж, а також угодам із сусідніми країнами щодо доступу до їхніх газових систем і терміналів зрідженого газу. Усе це є питаннями, які дуже цікавлять Україну», – сказав Радев.

За його словами, Болгарія готова запропонувати Україні різні маршрути постачання газу, зокрема, через Трансбалканський коридор, який нині не використовується, але може працювати у реверсному режимі та забезпечувати транспортування значних обсягів газу на північ і захід Європи.

Він також повідомив про попередні домовленості про виробництво дронів.

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«Україна має великий досвід і розробляє передові технології у сфері безпілотників. Ми можемо здійснити трансфер цих технологій до Болгарії та налагодити спільне виробництво, що допоможе модернізації болгарської армії», – заявив прем’єр.

Зеленський раніше повідомив про «змістовні перемовини» з Радевим, зокрема, про енергетичну безпеку. Він запропонував Болгарії почати роботу над «дроновою угодою» й повідомив, що сторони домовилися доручити командам опрацювати обговорені питання й підготувати низку двосторонніх документів.

Напередодні прем’єр-міністр Болгарії заявив, що його країна може заблокувати 21-й пакет санкцій ЄС, якщо до нього увійдуть обмеження проти нафтової компанії «Лукойл» та голови Російської православної церкви патріарха Кирила.

В той же час він наголосив, що Болгарія підтримує європейську перспективу України та не перешкоджатиме її переговорам про вступ до ЄС.