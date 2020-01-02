Кулеба: ми ще не дозріли для повернення до прямих постачань газу з Росії

Україна наразі не готова до прямих постачань газу з Росії, заявив віцепрем’єр-міністр Дмитро Кулеба в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-України».

«Я вважаю, що ми ще не дозріли для повернення до прямих постачань. Але питання навіть не в цьому. Моя мета як віцепрем’єр-міністра з євроінтеграції полягає в тому, щоб газовий ринок України функціонував виключно на підставі норм Європейського союзу, Третього енергетичного пакета, і щоб наша енергетика була інтегрована в європейську енергетику. Ніде в правилах Євросоюзу не написано, що ти не повинен купувати газ у певної країни», – сказав Кулеба.

На його думку, питання в тому, щоб Росія більше ніколи не використовувала газ як інструмент шантажу.

«Тому коли ми створимо цілісний енергетичний газовий ринок за нормами ЄС, ми не можемо заборонити компаніям купувати газ у «Газпрому» відповідно до їхніх домовленостей, але «Газпром» гратиме в Україні винятково за європейськими правилами та нормами. Він не матиме монополії, не матиме можливості нав’язувати свої умови, підкуповуючи чиновників, він буде одним із гравців», – заявив Кулеба.

Україна не купує російський газ з 25 листопада 2015 року.