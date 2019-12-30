«Нафтогаз» анонсує пресконференцію Гончарука за підсумками газових переговорів

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» анонсує пресконференцію прем’єр-міністра України Олексія Гончарука за підсумками переговорів про транзит російського газу територією України. Про це йдеться у трансляції Газового інформаційного центру, яка триває на сторінці «Нафтогазу» у фейсбуці.

Раніше керівник «Оператора газотранспортної системи» Сергій Макогон повідомив у фейсбуці, що Україна вранці 30 грудня завершила чотириденний переговорний марафон із російським «Газпромом» у Відні.

Водночас у «Нафтогазі України» повідомили, що угода ще не укладена. «Ми ще в процесі укладання. Сподіваємось, що ця угода скоро буде фіналізована», – йдеться у твітері «Нафтогазу» ввечері 30 грудня.

«Нафтогаз» нагадує, що 10-річний транзитний контракт між Нафтогазом та Газпромом закінчується 1 січня о 9:00. «В цих умовах надзвичайно важливо уникнути розповсюдження неперевіреної та суперечливої інформації», – вказує українська компанія.

20 грудня представники України, Росії, Євросоюзу, а також компанії «Оператор газотранспортної системи України», «Нафтогазу» та російського «Газпрому» попередньо домовилися зберегти транзит, натомість українська енергетична компанія відмовилася від інших позовів проти російського монополіста.

Серед найважливіших домовленостей сторін:

«Газпром» погодився до 29 грудня виплатити «Нафтогазу» 2,9 мільярда доларів, як це передбачає рішення Стокгольмського арбітражу від лютого 2018 року;

сторони відкликають всі позови, за якими наразі немає ухвалених рішень, в тому числі – позов «Нафтогазу» до російської енергетичної корпорації на 12,2 мільярда доларів та на 1,33 мільярда кубічних метрів газу;

з активів та майна «Газпрому» знімають арешти, сторони відмовляються від претензій в майбутньому щодо претензій у зв’язку з контрактами на постачання та транзит газу від 19 січня 2009 року;

після виконання цих умов – «Газпром» та «Нафтогаз» укладають договір про транзит газу через Україну​.

27 грудня уряд схвалив підписання мирової угоди з «Газпромом».