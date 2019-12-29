Коболєв про переговори з «Газпромом»: узгоджених текстів угод станом на зараз нема

Глава «Нафтогазу» Андрій Коболєв заявив ввечері 28 грудня, що остаточно узгоджених текстів угод з «Газпромом» щодо транзиту газу немає.

«Останні декілька днів наша команда працювала з росіянами над узгодженням текстів угод на виконання підписаного в Мінську протоколу. Зрозуміло, що боротьба йде за кожну кому. Є певний прогрес, але узгоджених текстів угод станом на зараз нема», – зазначив він.

Коболєв уточнив, що сторони обговорюють міжоператорську угоду, договір про організацію транзиту, мирову угоду між «Нафтогазом» та «Газпромом».

«Ще трохи про теми, про які цих перемовинах не йдеться: судові позови щодо захоплення наших активів в Криму; обов’язковість прямих закупівель у Газпрома (ця тема озвучувалася росіянами восени, а зараз виключена); штрафи АМКУ; «борг Януковича» та інші не-газові питання», – розповів Коболєв.

20 грудня представники України, Росії, Євросоюзу, а також компанії «Оператор газотранспортної системи України», «Нафтогазу» та російського «Газпрому» попередньо домовилися зберегти транзит, натомість українська енергетична компанія відмовилася від інших позовів проти російського монополіста.

Серед найважливіших домовленостей сторін:

«Газпром» погодився до 29 грудня виплатити «Нафтогазу» 2,9 мільярда доларів, як це передбачає рішення Стокгольмського арбітражу від лютого 2018 року;

сторони відкликають всі позови, за якими наразі немає ухвалених рішень, в тому числі – позов «Нафтогазу» до російської енергетичної корпорації на 12,2 мільярда доларів та на 1,33 мільярда кубічних метрів газу;

з активів та майна «Газпрому» знімають арешти, сторони відмовляються від претензій в майбутньому щодо претензій у зв’язку з контрактами на постачання та транзит газу від 19 січня 2009 року;

після виконання цих умов – «Газпром» та «Нафтогаз» укладають договір про транзит газу через Україну​.

27 грудня уряд схвалив підписання мирової угоди з «Газпромом».