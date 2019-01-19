У Закарпатській області без газу залишилися 16 населених пунктів – ОДА

У Закарпатській області без газу залишилися 16 населених пунктів, повідомив голова Закарпатської обласної держадміністрації Геннадій Москаль. Загалом це 4 298 абонентів.

Мова йде про населені пункти в Ужгородському та Берегівському районах: Червоне, Тисаактелек, Тисауйфолу, Тисаашвань, Есень, Саловка, Петрівка, Демичев, Тисаактелек, Велика Добронь, Мала Добронь, Свобода, Бакош, Батєво, Данилівка та Бадів.

Москаль пояснив, що близько 11 години сталася розгерметизація підвідного газопроводу середнього тиску, одразу після якої спрацювала автоматична система аварійної безпеки.

За його словами, на місце вже виїхали ремонтні бригади «Закарпатгазу», які працюють над усуненням аварії.