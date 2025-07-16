Генштаб повідомив про 112 боєзіткнень на лінії на фронті протягом дня

Від початку доби 16 липня на фронті відбулося 112 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

За даними командування, російські війська за день завдали одного ракетного та 46 авіаційних ударів по Україні. Також вони залучили 1 292 дрони-камікадзе та 4 140 разів обстріляли позицій українських військ і населені пункти.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках Сили оборони відбивали 11 штурмових дій російських загарбників, три боєзіткнення тривають дотепер.

Також тривають три сутички з 10 на Південно-Слобожанському напрямку, до армія РФ штурмувала позиції українських підрозділів біля Вовчанська, Зеленого, Строївки та в бік Кудіївки. ЗСУ відбили дві російські атаки на Куп’янському напрямку.





Російські війська 16 разів атакували українські позиції на Лиманському напрямку поблизу Нового Миру, Надії, Карпівки, Колодязів, Зеленої Долини, Торського та в бік Серебрянки, три зіткнення тривають.

Бойові дії тривали також на Сіверському, Краматорському та Торецькому напрямках.

«На Покровському напрямку від початку доби окупанти 36 разів намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував у районах населених пунктів Полтавка, Новоекономічне, Миролюбівка, Лисівка, Новоукраїнка, Звірове, Котлине, Удачне, Муравка та Олексіївка. Досі тривають чотири боєзіткнення. Ворожа авіація вдарила по Добропіллю», – йдеться в повідомленні.

Сили оборони 12 разів намагалися прорвати українську оборону на Новопавлівському напрямку.

На решті напрямків, за даними штабу, особливих змін не відбулося.





Покровський напрямок на Донеччині залишається однією з найбільш гарячих ділянок фронту. Протягом останнього року переважно там фіксують найбільшу кількість бойових зіткнень.

Проєкт Радіо Свобода Донбас.Реалії у травні повідомляв, що Росія на Донбасі активізувала наступ одразу на кількох напрямках, прагнучи оточити Костянтинівку – важливий залізничний вузол й опорний пункт української оборони.

Американський Інститут вивчення війни у своєму звіті, оприлюдненому в ніч на 8 липня, припустив, що російські війська змінюють пріоритети наступу на Покровському напрямку після кількох тижнів невдалих спроб просуватися до Костянтинівки. За оціною ISW, командування РФ намагатиметься змусити українські війська відступити з Покровська і Мирнограда під загрозою оточення, перш ніж переорієнтуватися на Костянтинівський напрямок.



