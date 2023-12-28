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Новини | Суспільство

Генштаб: ЗСУ відбили 12 російських атак на Куп’янському напрямку протягом дня

Український військовий на позиціях поблизу Мар’їнки, 26 грудня 2023 року
Український військовий на позиціях поблизу Мар’їнки, 26 грудня 2023 року

Російські війська за добу завдали двох ракетних та 40 авіаційних ударів по українських позиціях та населених пунктах, а також здійснили 33 обстріли з реактивних систем залпового вогню – про це Генеральний штаб ЗСУ повідомив увечері 28 грудня. Командування зафіксувало 42 бойових зіткнення на фронті протягом дня.

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На північних напрямках обстановка суттєво не змінювалася. Російська армія продовжує диверсійно-розвідувальну діяльність у прикордонних районах Сіверщини й Слобожанщини.

Ситуація на інших напрямках, згідно зі зведенням:

  • Сили оборони відбили 12 російських атак на Куп’янському напрямку, біля Синьківки
  • три атаки відбиті в районі Бахмута, біля Богданівки та Андріївки
  • Авдіївський напрямок: ЗСУ відбили 11 нападів на схід від Новобахмутівки й Авдіївки та ще 10 – поблизу Первомайського та Невельського
  • Сили оборони відбили дві російських атаки поблизу Мар’їнки та Новомихайлівки
  • ще дві атаки відбиті на Запоріжжі, в районах Роботиного та на південь від Новодарівки
  • ЗСУ відбили 13 «безуспішних штурмових дій» на свої позиції на лівобережжі Дніпра; українські війська «стійко тримають оборону, надалі утримують зайняті позиції та завдають вогневого ураження противнику»

Генштаб не фіксував наступальних дій Росії на Лиманському та Шахтарському напрямках.

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Командування звітує про удари української авіації по 17 районах зосередження російських військ і техніки, а також по двох зенітно-ракетних комплексах. Також ракетні війська ЗСУ, за зведенням, вразили два райони зосередження особового складу та озброєння, чотири артилерійських засобів і два склади боєприпасів РФ.

У звіті від 27 грудня Інститут дослідження війни припустив, що російські війська нещодавно просунулися на заході Запорізької області й повернули позиції, які українські війська захопили під час контрнаступу влітку 2023 року, ймовірно, після того, як ЗСУ відійшли на більш придатні для оборони позиції поблизу Роботиного на зиму.

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