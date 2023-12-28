Генштаб: ЗСУ відбили 12 російських атак на Куп’янському напрямку протягом дня

Російські війська за добу завдали двох ракетних та 40 авіаційних ударів по українських позиціях та населених пунктах, а також здійснили 33 обстріли з реактивних систем залпового вогню – про це Генеральний штаб ЗСУ повідомив увечері 28 грудня. Командування зафіксувало 42 бойових зіткнення на фронті протягом дня.

Читайте також: Україна може забезпечити ЗСУ на 8% – яка зброя потрібна від Заходу у 2024 році? Розповідає Сергій Згурець

На північних напрямках обстановка суттєво не змінювалася. Російська армія продовжує диверсійно-розвідувальну діяльність у прикордонних районах Сіверщини й Слобожанщини.

Ситуація на інших напрямках, згідно зі зведенням:

Сили оборони відбили 12 російських атак на Куп’янському напрямку, біля Синьківки

три атаки відбиті в районі Бахмута, біля Богданівки та Андріївки

Авдіївський напрямок: ЗСУ відбили 11 нападів на схід від Новобахмутівки й Авдіївки та ще 10 – поблизу Первомайського та Невельського

Сили оборони відбили дві російських атаки поблизу Мар’їнки та Новомихайлівки

ще дві атаки відбиті на Запоріжжі, в районах Роботиного та на південь від Новодарівки

ЗСУ відбили 13 «безуспішних штурмових дій» на свої позиції на лівобережжі Дніпра; українські війська «стійко тримають оборону, надалі утримують зайняті позиції та завдають вогневого ураження противнику»

Генштаб не фіксував наступальних дій Росії на Лиманському та Шахтарському напрямках.

Читайте також: ISW: Росія не зацікавлена у чесних переговорах, а перемир’я дасть їй час на підготовку до нової агресії

Командування звітує про удари української авіації по 17 районах зосередження російських військ і техніки, а також по двох зенітно-ракетних комплексах. Також ракетні війська ЗСУ, за зведенням, вразили два райони зосередження особового складу та озброєння, чотири артилерійських засобів і два склади боєприпасів РФ.

У звіті від 27 грудня Інститут дослідження війни припустив, що російські війська нещодавно просунулися на заході Запорізької області й повернули позиції, які українські війська захопили під час контрнаступу влітку 2023 року, ймовірно, після того, як ЗСУ відійшли на більш придатні для оборони позиції поблизу Роботиного на зиму.