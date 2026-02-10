Генштаб повідомив про 168 боєзіткнень на фронті за попередню добу

Українські Сили оборони «стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат на різних ділянках фронту», заявляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 10 лютого. За даними командування, протягом попередньої доби на фронті зафіксували 168 бойових зіткнень.

За даними військових, українські війська напередодні уразили п’ять районів зосередження російського особового складу та один об’єкт транспортної інфраструктури.

Одне боєзіткнення зафіксували на Північно-Слобожанському і Курському напрямках, п’ять разів армія РФ намагалася прорвати оборонні рубежі на Південно-Слобожанському.

Три сутички відбулися на Куп’янському напрямку. На Лиманському російські загарбники атакували п’ять разів, намагаючись вклинитися в оборону в районах Ставків, Дробишевого та Новоселівки.





На Слов’янському напрямку протягом доби ЗСУ зупинили 12 спроб російських військ просунутися вперед у бік Рай-Олександрівки, Озерного, Дронівки, Закітного та Платонівки. Один російський наступ зафіксували на Краматорському напрямку.

На Костянтинівському напрямку армія РФ атакувала 12 разів поблизу Костянтинівки, Клебан-Бика, Русиного Яру, Степанівки, Іллінівки та Новопавлівки.

«На Покровському напрямку наші захисники зупинили 38 штурмових дій агресора поблизу населених пунктів Софіївка, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новопідгородне, Новопавлівка, Іванівка, Філія, Дачне та Грішине», – йдеться в зведенні.

Російські війська двічі атакували на Олександрівському напрямку. На Гуляйпільському Генштаб зафіксував 21 атаку – в районах Гуляйполя та в бік Привільного, Успенівки, Злагоди, Добропілля, Залізничного, Зеленого, Загірного та Святопетрівки.

ЗСУ відбили дві російських атаки в районі Малих Щербаків та Степногірська на Оріхівському напрямку. Ще один бій зафіксований на Придніпровському напрямку.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 22 січня заявив, що Сили оборони продовжують стримувати російські війська в Покровську й Мирнограді на Донеччині – малі групи РФ намагаються проникнути до північних районів обох міст. Він зазначив, що внаслідок активних штурмових дій ЗСУ зірвали чергову спробу російських загарбників захопити ці населені пункти.

Бої у Покровську тривають із жовтня 2025-го, коли армії РФ вдалося прорватись до міста після кількох місяців боїв на його підступах. Майже одразу російських солдатів почали фіксувати і в місті-супутнику Покровська Мирнограді.

Покровський напрямок, згідно зі зведеннями Генштабу ЗСУ, постійно лідирує за кількістю російських штурмів.







