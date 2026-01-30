Генштаб ЗСУ заявив про ураження ЗРК «Оса» та низки об’єктів військ РФ на окупованій території

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про ураження минулої доби російського зенітно-ракетного комплексу «Оса» біля Семенівки на тимчасово окупованій території Запорізької області, зафіксовано «пряме влучання в ціль».



Як повідомляє у телеграмі Генштаб ЗСУ, українські захисники також завдали ураження по важливих логістичних об’єктах противника, зокрема по розташуванню російського ремонтного підрозділу окремої бригади спецпризначення поблизу Токмака, склади матеріально-технічного забезпечення артилерійського полку неподалік Охримівки, а також об’єкти російської 76-ї десантно-штурмової дивізії в районі Кирилівки.



Втрати військ РФ уточнюються, додають у штабі.

Радіо Свобода не може незалежно перевірити ці дані.

Російська сторона зазвичай не коментує ураження своїх об’єктів.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні російські об’єкти на окупованих територіях та території РФ зазнають повітряних ударів.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».



