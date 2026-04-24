Генштаб ЗСУ уточнив наслідки уражень по російському «Атлант Аеро» минулого тижня

Генеральний штаб ЗСУ результати уражень російського заводу «Атлант Аеро», який здійснює повний цикл проєктування, виготовлення та випробування БпЛА.

За даними штабу, унаслідок удару 19 квітня українськими крилатими ракетами «Нептун» підтверджено знищення двох та пошкодження чотирьох виробничих приміщень підприємства.

У Генштабі зауважують, що ураження «Атлант Аеро» знизить спроможності противника щодо ударів по цивільних об'єктах на території України.

Також українські військові повідомили, що в результаті ураження 22 квітня патрульного сторожового корабля прикордонної служби ФСБ проєкту 22460 (Севастополь, ТОТ АР Крим) підтверджено пошкодження бойової рубки.

Завод «Атлант Аеро» зазнав атаки у ніч на 19 квітня. Про це повідомляли телеграм-канал ASTRA та телеграм-канал Supernova+. Місцева влада без уточнення назви підприємства повідомила про пожежу на території складських приміщень.

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що після ураження українськими ракетами на території оборонно-промислового комплексу «Атлант Аєро» у Таганрозі Ростовської області РФ виникла пожежа.

Військово-морські сили ЗСУ уточнили, що удару по виробничому корпусу заводу «Атлант Аэро» завдали «Нептунами».

Це підприємство вже зазнавало атак у січні та березні 2026 року.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ та на окупованих нею територіях зазнають повітряних ударів.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».